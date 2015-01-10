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Южная Корея - Оман

10.01.2015, Суббота, 08:00 мск Канберра, стадион Канберра Стэдиум Кубок Азии, 1 тур Южная Корея - Оман
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Южная Корея 3 3 0 0 3:0 +3 9
2. Австралия 3 2 0 1 8:2 +6 6
3. Оман 3 1 0 2 1:5 -4 3
4. Кувейт 3 0 0 3 1:6 -5 0
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