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Судьи
Главный судья:
Марко Ди Белло (Бриндизи)

Рома - Эмполи

20.01.2015, Вторник, 23:00 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Кубок, 1/8 финала Рома - Эмполи
Италия. Серия А (2014/2015)
2 тур
13 сентября, суббота 20:00 Эмполи 0:1 Рома
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 17:00 Рома 2:1 Эмполи
11 тур
4 ноября, воскресенье 17:00 Эмполи 2:2 Рома
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