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Судьи
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе (Терамо)

Ювентус - Верона

15.01.2015, Четверг, 23:00 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Италия. Кубок, 1/8 финала Ювентус - Верона
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Верона 2:2 Ювентус
4 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 2:1 Верона
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