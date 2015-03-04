Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Юрий Можаровский (Львов)

Заря - Динамо

04.03.2015, Среда, 18:00 мск Запорожье, стадион Славутич-Арена Украина. Кубок, 1/4 финала , первый матч Заря - Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
6 тур
13 сентября, суббота 20:30 Заря 2:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Динамо 3:1 Заря
15 тур
3 ноября, воскресенье 21:00 Заря 2:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
20 апреля, суббота 19:30 Заря 0:5 Динамо
10 тур
28 сентября, пятница 18:30 Динамо 1:0 Заря
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
29 тур
2 мая, среда 20:00 Заря 0:0 Динамо
14 тур
23 октября, воскресенье 20:30 Динамо 6:1 Заря
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
25 тур
18 апреля, понедельник 20:00 Динамо 2:0 Заря
10 тур
19 сентября, воскресенье 16:00 Заря 1:2 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 16:00 Заря 0:2 Динамо
8 тур
25 сентября, пятница 20:00 Динамо 2:0 Заря
Чемпионат Украины (2008/2009)
26 тур
3 мая, воскресенье 17:00 Заря 0:1 Динамо
11 тур
17 октября, пятница 20:00 Динамо 5:0 Заря
Кубок Украины (2008/2009)
1/8 финала
29 октября, среда 00:00 Динамо 2:0 Заря
Чемпионат Украины (2007/2008)
27 тур
26 апреля, суббота 17:00 Динамо 3:0 Заря
12 тур
6 октября, суббота 20:00 Заря 1:2 Динамо
...
  • Читайте нас: 