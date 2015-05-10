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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Алавес - Понферрадина
Алавес - Понферрадина: обзор матча 10 мая 2015
Алавес
10.05.2015, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 37 тур
2 : 1
Завершен
Понферрадина
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Статистика матча Алавес - Понферрадина
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Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
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0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
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Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
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