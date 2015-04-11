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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сарагоса - Спортинг
Сарагоса - Спортинг: обзор матча 11 апреля 2015
Сарагоса
11.04.2015, суббота, 19:00
Испания. Сегунда, 33 тур
1 : 1
Завершен
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Статистика матча Сарагоса - Спортинг
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Матчи команд
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