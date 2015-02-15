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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Жирона - Спортинг
Жирона - Спортинг: обзор матча 15 февраля 2015
Жирона
15.02.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Сегунда, 25 тур
0 : 0
Завершен
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Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
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Испания. Сегунда, 14 тур
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14.11.2026
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0 : 1
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Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
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Мунисипал де Монтиливи
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