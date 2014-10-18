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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Сабадель - Жирона
Сабадель - Жирона: обзор матча 18 октября 2014
Сабадель
18.10.2014, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 9 тур
0 : 2
Завершен
Жирона
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Статистика матча Сабадель - Жирона
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Матчи команд
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
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2 : 0
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09.11.2026
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Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Нова Креу Альта
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