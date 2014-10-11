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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Эквадор
США - Эквадор: обзор матча 11 октября 2014
США
11.10.2014, суббота, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Эквадор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча США - Эквадор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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