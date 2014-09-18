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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зальцбург - Селтик
Зальцбург - Селтик: обзор матча 18 сентября 2014
Зальцбург
18.09.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа D, 1 тур
2 : 2
Завершен
Селтик
36'
Алан
78'
Х. Сориано
14'
М. Вакасо
60'
С. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Селтик
90'
+3
Замена
Б. Каял
️️️️
С. Йохансен
Желтая карточка
М. Хинтереггер
90'
Замена
П. Анкерсен
️️️️
А. Ульмер
82'
ГОЛ! 2:2!
Х. Сориано
78'
75'
Замена
А. Тонев
️️️️
К. Коммонс
68'
Замена
Э. Стоукс
️️️️
С. Щепович
60'
ГОЛ! 1:2!
С. Браун
39'
Желтая карточка
С. Браун
ГОЛ! 1:1!
Алан
Пас отдал
К. Кампль
36'
20'
Желтая карточка
Э. Эмброуз
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Вакасо
Пас отдал
К. Коммонс
Желтая карточка
А. Ульмер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
25
Петер Гулачи
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
27
Кристиан Швеглер
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
24
Кристоф Ляйтгеб
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
19
Хонатан Сориано
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
8
Скотт Браун
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
18
Нильс Кашнер
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
24
Александар Тонев
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
4-4-2
25
Гулачи
17
Ульмер
13
Хинтереггер
5
Рамальо
27
Швеглер
44
Кампль
24
Ляйтгеб
20
Забитцер
31
Илсанкер
11
Алан
19
Сориано
4-5-1
1
Гордон
4
Эмброуз
4
ван Дейк
64
Денайе
3
Исагирре
8
Браун
42
МакГрегор
10
Йохансен
22
Вакасо
15
Коммонс
12
Щепович
17
Ульмер
2
Анкерсен
2
Анкерсен
17
Ульмер
15
Коммонс
24
Тонев
24
Тонев
15
Коммонс
10
Йохансен
7
Каял
7
Каял
10
Йохансен
12
Щепович
9
Стоукс
9
Стоукс
12
Щепович
Остались в запасе
Зальцбург
Селтик
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
18
Нильс Кашнер
ЦФ
33
Александр Вальке
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
55
Нир Биттон
ОП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
18
Нильс Кашнер
ЦФ
33
Александр Вальке
ВР
8
Наби Кейта
ЦП
17
Массимо Бруно
ПВ
Остались в запасе
6
Оуэн О'Коннелл
ЦЗ
24
Лукаш Залушка
ВР
55
Нир Биттон
ОП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Зальцбург - Селтик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Лига Европы, 3 тур
Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Ред Булл Арена
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