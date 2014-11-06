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Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Брюгге
Копенгаген - Брюгге: обзор матча 06 ноября 2014
Копенгаген
06.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
0 : 4
Завершен
Брюгге
7'
Л. Рафаэлов
30'
Л. Рафаэлов
36'
Л. Рафаэлов
60'
Р. Вормер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Брюгге
77'
Замена
В. Собота
️️️️
Ф. Гедоз
Желтая карточка
Т. Делэни
74'
65'
Замена
Фернандо
️️️️
В. Васкес
Желтая карточка
Занка
63'
Замена
Ю. Туту
️️️️
П. Бенгтссон
62'
60'
ГОЛ! 0:4!
Р. Вормер
Пас отдал
Н. Кастильо
Желтая карточка
С. Де Риддер
58'
46'
Замена
Н. Кастильо
️️️️
Т. де Суттер
Замена
Т. Делэни
️️️️
Д. Амарти
46'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Менье
36'
ГОЛ! 0:3!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Т. де Суттер
Замена
Д. Аманкваа
️️️️
Н. Йоргенсен
34'
Желтая карточка
Д. Амарти
32'
30'
ГОЛ! 0:2!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Т. де Суттер
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Ф. Гедоз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
19
Рюрик Гисласон
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Брюгге
13
Мэтью Райан
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
7
Виктор Васкес
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
37
Лассе Линдбьерг
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
10
Юссеф Туту
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
Брюгге
1
Сократис Диудис
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
17
Вальдемар Собота
ЛП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
33
Франсиско Сильва
ОП
6
Фернандо
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
3-2-3-2
1
Андерсен
12
Амарти
15
Антонссон
25
Занка
19
Бенгтссон
2
Хогли
19
Гисласон
20
Качаниклич
6
Клаудемир
14
Йоргенсен
16
Де Риддер
4-4-2
13
Райан
12
Менье
6
Дуарте
2
Де Фаув
4
Мехеле
3
Симонс
11
Рафаэлов
25
Вормер
7
Васкес
10
Гедоз
19
де Суттер
12
Амарти
27
Делэни
27
Делэни
12
Амарти
19
Бенгтссон
10
Туту
10
Туту
19
Бенгтссон
14
Йоргенсен
7
Аманкваа
7
Аманкваа
14
Йоргенсен
10
Гедоз
17
Собота
17
Собота
10
Гедоз
7
Васкес
6
Фернандо
6
Фернандо
7
Васкес
19
де Суттер
15
Кастильо
15
Кастильо
19
де Суттер
Остались в запасе
Копенгаген
Брюгге
37
Лассе Линдбьерг
ЦЗ
1
Йохан Виланд
ВР
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
21
Хосе Искьердо
ЛВ
5
Боли Болинголи
ЛЗ
1
Сократис Диудис
ВР
33
Франсиско Сильва
ОП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
37
Лассе Линдбьерг
ЦЗ
1
Йохан Виланд
ВР
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
5
Боли Болинголи
ЛЗ
1
Сократис Диудис
ВР
33
Франсиско Сильва
ОП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Копенгаген - Брюгге
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Паркен
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