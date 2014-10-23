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Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Копенгаген
Брюгге - Копенгаген: обзор матча 23 октября 2014
Брюгге
23.10.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Копенгаген
90+2'
В. Васкес
89'
Д. Амарти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Копенгаген
90'
+5
Желтая карточка
Занка
ГОЛ! 1:1!
В. Васкес
Пас отдал
Л. Рафаэлов
90'
+2
89'
ГОЛ! 0:1!
Д. Амарти
Пас отдал
М. Антонссон
81'
Замена
Клаудемир
️️️️
Д. Аманкваа
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Ф. Сильва
79'
Замена
Т. де Суттер
️️️️
Н. Кастильо
69'
68'
Замена
С. Де Риддер
️️️️
Н. Йоргенсен
66'
Желтая карточка
Т. Делэни
64'
Замена
Р. Гисласон
️️️️
А. Качаниклич
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
В. Собота
56'
49'
Желтая карточка
Д. Амарти
Желтая карточка
Ф. Сильва
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
13
Мэтью Райан
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
17
Вальдемар Собота
ЛП
33
Франсиско Сильва
ОП
3
Тимми Симонс
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
7
Данни Аманкваа
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Брюгге
1
Сократис Диудис
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
6
Фернандо
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
19
Том де Суттер
ЦФ
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
37
Лассе Линдбьерг
ЦЗ
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
16
Стив Де Риддер
ЦФ
10
Юссеф Туту
ЦФ
4-1-3-2
13
Райан
28
Де Бок
2
Де Фаув
6
Дуарте
4
Мехеле
33
Сильва
17
Собота
7
Васкес
3
Симонс
15
Кастильо
10
Гедоз
3-3-1-3
1
Андерсен
12
Амарти
25
Занка
15
Антонссон
2
Хогли
27
Делэни
19
Бенгтссон
20
Качаниклич
14
Йоргенсен
7
Аманкваа
14
Корнелиус
33
Сильва
21
Искьердо
21
Искьердо
33
Сильва
17
Собота
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
17
Собота
15
Кастильо
19
де Суттер
19
де Суттер
15
Кастильо
14
Йоргенсен
16
Де Риддер
16
Де Риддер
14
Йоргенсен
20
Качаниклич
19
Гисласон
19
Гисласон
20
Качаниклич
7
Аманкваа
6
Клаудемир
6
Клаудемир
7
Аманкваа
Остались в запасе
Брюгге
Копенгаген
1
Сократис Диудис
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
6
Фернандо
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
Главный тренер
Мишель Прюдомм
37
Лассе Линдбьерг
ЦЗ
1
Йохан Виланд
ВР
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
12
Тома Менье
ПЗ
6
Фернандо
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
Остались в запасе
37
Лассе Линдбьерг
ЦЗ
1
Йохан Виланд
ВР
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
10
Юссеф Туту
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Брюгге - Копенгаген
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Ян Брейдель
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