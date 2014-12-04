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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Брешиа
Сампдория - Брешиа: обзор матча 04 декабря 2014
Сампдория
04.12.2014, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 4 раунд
2 : 0
Завершен
Брешиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сампдория - Брешиа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Брешиа
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
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