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Акхисар Беледиеспор - Эскишехирспор

24.01.2015, Суббота, 20:00 мск Акхисар, стадион Акхисар Беледие Турция. Супер-Лига, 17 тур Акхисар Беледиеспор - Эскишехирспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
28 тур
5 апреля, суббота 14:30 Акхисар Беледиеспор 0:0 Эскишехирспор
11 тур
8 ноября, пятница 22:00 Эскишехирспор 2:0 Акхисар Беледиеспор
Турция. Супер-Лига (2012/2013)
18 тур
21 января, понедельник 22:00 Акхисар Беледиеспор 1:1 Эскишехирспор
1 тур
17 августа, пятница 22:00 Эскишехирспор 0:1 Акхисар Беледиеспор
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 34 24 5 5 60:35 +25 77
2. Фенербахче 34 22 8 4 60:29 +31 74
3. Бешикташ 34 21 6 7 55:32 +23 69
4. Истанбул ББ 34 15 14 5 49:30 +19 59
5. Бурсаспор 34 16 9 9 69:44 +25 57
6. Трабзонспор 34 15 12 7 58:48 +10 57
7. Мерсин Идманюрду 34 13 8 13 54:48 +6 47
8. Коньяспор 34 12 10 12 30:39 -9 46
9. Генчлербирлиги 34 10 10 14 46:44 +2 40
10. Газиантепспор 34 11 7 16 31:48 -17 40
11. Эскишехирспор 34 9 12 13 45:52 -7 39
12. Акхисар Беледиеспор 34 9 11 14 41:51 -10 38
13. Касымпаша 34 9 10 15 56:73 -17 37
14. Сивасспор 34 9 9 16 43:50 -7 36
15. Ризеспор 34 9 9 16 41:55 -14 36
16. Карабюкспор 34 7 7 20 44:64 -20 28
17. Кайсери Эрджиесспор 34 5 12 17 43:62 -19 27
18. Баликесирспор 34 6 9 19 48:69 -21 27
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