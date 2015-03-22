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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Верия - Панатинаикос
Верия - Панатинаикос: обзор матча 22 марта 2015
Верия
22.03.2015, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Верия - Панатинаикос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Верия
Греция. Суперлига, Финал
ПАС Ламия
1 : 1
18.06.2022
Верия
Греция. Суперлига, Финал
Верия
1 : 2
11.06.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 30 тур
Ксанти
3 : 0
30.04.2017
Верия
Греция. Суперлига, 29 тур
Верия
4 : 3
23.04.2017
Астерас
Греция. Суперлига, 28 тур
Панетоликос
1 : 0
09.04.2017
Верия
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Вериас
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