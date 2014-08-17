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Расписание матчей
Германия. Кубок
Магдебург - Аугсбург
Магдебург - Аугсбург: обзор матча 17 августа 2014
Магдебург
17.08.2014, воскресенье, 20:30
Германия. Кубок, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Аугсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Магдебург - Аугсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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