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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шеффилд Юнайтед - Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед - Мэнсфилд Таун: обзор матча 13 августа 2014
Шеффилд Юнайтед
13.08.2014, среда, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Мэнсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Мэнсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
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0 : 0
14.11.2026
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0 : 0
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Англия. Первая лига, 14 тур
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0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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Шеффилд Юнайтед
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