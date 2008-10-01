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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Марсель
Атлетико - Марсель: обзор матча 01 октября 2008
Атлетико
01.10.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 2 тур
2 : 1
Завершен
Марсель
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлетико - Марсель
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0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Том Хеннинг Эвребё
(Осло)
Помощники судьи:
Гейр-Оге Холен
Даг-Роджер Неббен (оба - Норвегия)
Делегат:
Герхард Капль (Австрия)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Посещаемость:
50000 из 54960 зрителей (90%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Теннис" 22:30 (прямая)
Новости команд
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Атлетико
Марсель
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