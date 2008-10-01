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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Вердер
Интер - Вердер: обзор матча 01 октября 2008
Интер
01.10.2008, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
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Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
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3 : 2
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24.10.2026
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Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Любош Михел
(Свидник)
Помощники судьи:
Мартин Балко
Роман Чабай (оба - Словакия)
Делегат:
Харри Беен (Голландия)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Посещаемость:
33000 из 81277 зрителей (40%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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