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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Нидерланды
Норвегия - Нидерланды: обзор матча 15 октября 2008
Норвегия
15.10.2008, среда, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 9, 4 тур
0 : 1
Завершен
Нидерланды
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Норвегия - Нидерланды
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
- : -
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Чемпионат мира, 1/4 финала
Норвегия
1 : 2
12.07.2026
Англия
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
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Нидерланды
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