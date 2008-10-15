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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Австрия - Сербия
Австрия - Сербия: обзор матча 15 октября 2008
Австрия
15.10.2008, среда, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 7, 4 тур
1 : 3
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Австрия - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
- : -
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Чемпионат мира, 1/16 финала
Испания
3 : 0
02.07.2026
Австрия
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
- : -
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
5 : 1
05.06.2026
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Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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