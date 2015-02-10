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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Уотфорд
Брентфорд - Уотфорд: обзор матча 10 февраля 2015
Брентфорд
10.02.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпион-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Уотфорд
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Статистика матча Брентфорд - Уотфорд
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Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
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2 : 0
08.11.2026
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Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
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3 : 2
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
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