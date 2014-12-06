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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Брайтон
Дерби Каунти - Брайтон: обзор матча 06 декабря 2014
Дерби Каунти
06.12.2014, суббота, 18:00
Англия. Чемпион-Лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Брайтон
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дерби Каунти - Брайтон
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0
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0
Матчи команд
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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3 : 1
06.11.2026
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03.11.2026
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05.11.2026
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Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
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