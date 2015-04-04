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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Инвернесс - Данди
Инвернесс - Данди: обзор матча 04 апреля 2015
Инвернесс
04.04.2015, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-Лига, 31 тур
1 : 1
Завершен
Данди
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Статистика матча Инвернесс - Данди
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Инвернесс
- : -
20.11.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Партик Тисл
3 : 2
14.11.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Данфермлайн
5 : 1
31.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Рэйт Роверс
0 : 2
24.10.2026
Инвернесс
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Инвернесс
2 : 0
17.10.2026
Арброт
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
- : -
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Фалкирк
0 : 0
10.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Туллоч Каледониан
Новости команд
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Инвернесс
Данди
Официальный аккаунт шотландского клуба лайкнул видео Pornhub
2017.07.28 22:43
8
Племянник Зеедорфа перешел клуб шотландского Чемпионшипа
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В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
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Официальный аккаунт шотландского клуба лайкнул видео Pornhub
2017.07.28 22:43
8
Племянник Зеедорфа перешел клуб шотландского Чемпионшипа
2017.07.06 07:05
1
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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