Звезда К - Нива

|14 тур
|27 октября, понедельник
|19:30
|Нива
|0:2
|Звезда К
|30 тур
|29 мая, четверг
|20:00
|Нива
|2:2
|Звезда К
|15 тур
|20 октября, воскресенье
|14:30
|Звезда К
|1:0
|Нива
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Александрия
|30
|22
|6
|2
|56:15
|+41
|72
|2.
|Сталь
|30
|17
|9
|4
|48:21
|+27
|60
|3.
|Горняк-Спорт
|30
|16
|9
|5
|47:24
|+23
|57
|4.
|Звезда К
|30
|14
|7
|9
|42:27
|+15
|49
|5.
|Десна
|31
|12
|11
|8
|47:28
|+19
|47
|6.
|Гелиос
|30
|12
|8
|10
|32:25
|+7
|44
|7.
|30
|12
|8
|10
|35:29
|+6
|44
|8.
|ФК Сумы
|30
|12
|7
|11
|37:41
|-4
|43
|9.
|Полтава
|30
|11
|9
|10
|32:27
|+5
|42
|10.
|Горняк
|30
|10
|12
|8
|34:25
|+9
|42
|11.
|Тернополь
|30
|11
|8
|11
|36:49
|-13
|41
|12.
|Нафтовик-Укрнафта
|30
|10
|10
|10
|35:34
|+1
|40
|13.
|Нива Т
|30
|8
|3
|19
|28:51
|-23
|27
|14.
|Николаев
|31
|7
|6
|18
|38:67
|-29
|27
|15.
|Сталь А
|30
|5
|0
|25
|16:66
|-50
|15
|16.
|Буковина
|30
|4
|3
|23
|27:61
|-34
|15