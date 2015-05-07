Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Кирилл Силантьев (Самара)

Рубин (мол) - Академия Кубань

07.05.2015, Четверг, 15:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Молодежное первенство, 27 тур Рубин (мол) - Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
8 тур
19 сентября, пятница 13:00 Академия Кубань 0:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 18:30 Рубин (мол) 0:1 Академия Кубань
1 тур
13 июля, суббота 18:00 Академия Кубань 0:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
23 тур
6 апреля, суббота 15:00 Академия Кубань 1:0 Рубин (мол)
9 тур
22 сентября, суббота 18:30 Рубин (мол) 2:0 Академия Кубань
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 11 тур
27 апреля, пятница 15:30 Рубин (мол) 2:1 Академия Кубань
Второй этап, 5 тур
17 марта, суббота 15:30 Академия Кубань 0:1 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
16 тур
25 июня, суббота 15:30 Рубин (мол) 2:2 Академия Кубань
1 тур
12 марта, суббота 14:00 Академия Кубань 0:0 Рубин (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
30 тур
28 ноября, суббота 14:00 Академия Кубань 1:2 Рубин (мол)
1 тур
13 марта, пятница 17:00 Рубин (мол) 4:1 Академия Кубань
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 30 21 4 5 74:29 +45 67
2. Спартак М (мол) 30 18 5 7 55:36 +19 59
3. Рубин (мол) 30 15 6 9 54:36 +18 51
4. Арсенал Т (мол) 30 14 8 8 49:37 +12 50
5. Мордовия (мол) 30 14 6 10 34:31 +3 48
6. Локомотив (мол) 30 14 5 11 65:50 +15 47
7. Академия Кубань 30 14 5 11 42:34 +8 47
8. Ростов (мол) 30 14 4 12 42:37 +5 46
9. Зенит (мол) 30 13 5 12 45:42 +3 44
10. Амкар (мол) 30 12 5 13 39:45 -6 41
11. ЦСКА (мол) 30 11 8 11 49:34 +15 41
12. Урал (мол) 30 10 6 14 35:52 -17 36
13. Краснодар (мол) 30 10 4 16 37:57 -20 34
14. 30 7 5 18 30:63 -33 26
15. Уфа (мол) 30 5 9 16 28:50 -22 24
16. Ахмат (мол) 30 3 5 22 18:63 -45 14
...
  • Читайте нас: 