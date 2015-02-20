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Судьи
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе)

Хетафе - Эспаньол

20.02.2015, Пятница, 22:45 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Испания. Примера, 24 тур Хетафе - Эспаньол
Испания. Примера (2014/2015)
5 тур
25 сентября, четверг 22:00 Эспаньол 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2013/2014)
26 тур
1 марта, суббота 23:00 Хетафе 0:0 Эспаньол
7 тур
29 сентября, воскресенье 21:00 Эспаньол 0:2 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
21 апреля, воскресенье 14:00 Хетафе 0:2 Эспаньол
13 тур
25 ноября, воскресенье 15:00 Эспаньол 0:2 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
24 тур
18 февраля, суббота 21:00 Хетафе 1:1 Эспаньол
5 тур
22 сентября, четверг 22:00 Эспаньол 1:0 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
20 тур
23 января, воскресенье 19:00 Хетафе 1:3 Эспаньол
1 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Эспаньол 3:1 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
30 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Хетафе 1:1 Эспаньол
11 тур
22 ноября, воскресенье 19:00 Эспаньол 0:2 Хетафе
Испания. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
ответный матч		 11 ноября, среда 22:00 Эспаньол 1:1 Хетафе
Испания. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
первый матч		 28 октября, среда 22:00 Хетафе 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2008/2009)
22 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Хетафе 1:1 Эспаньол
3 тур
20 сентября, суббота 23:55 Эспаньол 1:1 Хетафе
Испания. Примера (2007/2008)
22 тур
3 февраля, воскресенье 23:00 Хетафе 0:1 Эспаньол
3 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Эспаньол 1:0 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 4 4 110:21 +89 94
2. Реал 38 30 2 6 118:38 +80 92
3. Атлетико М 38 23 9 6 67:29 +38 78
4. Валенсия 38 22 11 5 70:32 +38 77
5. Севилья 38 23 7 8 71:45 +26 76
6. Вильярреал 38 16 12 10 48:37 +11 60
7. Атлетик Б 38 15 10 13 42:41 +1 55
8. Сельта 38 13 12 13 47:44 +3 51
9. Малага 38 14 8 16 42:48 -6 50
10. Эспаньол 38 13 10 15 47:51 -4 49
11. Райо Вальекано 38 15 4 19 46:68 -22 49
12. Реал Сосьедад 38 11 13 14 44:51 -7 46
13. Эльче 38 11 8 19 35:62 -27 41
14. Леванте 38 9 10 19 34:67 -33 37
15. Хетафе 38 10 7 21 33:64 -31 37
16. Депортиво 38 7 14 17 35:60 -25 35
17. Гранада 38 7 14 17 29:64 -35 35
18. Эйбар 38 9 8 21 34:55 -21 35
19. Альмерия 38 8 8 22 35:64 -29 32
20. Кордоба 38 3 11 24 22:68 -46 20
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