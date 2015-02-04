Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Пуэнтедеуме)

Реал - Севилья

04.02.2015, Среда, 22:45 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Трансляция: "НТВ-Плюс Спорт Плюс" 22:40 (прямая) Испания. Примера, 16 тур Реал - Севилья
Суперкубок УЕФА 2014

12 августа, вторник 22:45 Реал 2:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
30 тур
27 марта, четверг 01:00 Севилья 2:1 Реал
11 тур
31 октября, четверг 01:00 Реал 7:3 Севилья
Испания. Примера (2012/2013)
23 тур
10 февраля, воскресенье 01:00 Реал 4:1 Севилья
4 тур
15 сентября, суббота 23:59 Севилья 1:0 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
36 тур
29 апреля, воскресенье 14:00 Реал 3:0 Севилья
17 тур
18 декабря, воскресенье 01:00 Севилья 2:6 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
35 тур
7 мая, суббота 23:55 Севилья 2:6 Реал
16 тур
19 декабря, воскресенье 23:00 Реал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/2 финала
ответный матч		 2 февраля, среда 23:55 Реал 2:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 26 января, среда 22:00 Севилья 0:1 Реал
Испания. Примера (2009/2010)
25 тур
6 марта, суббота 23:55 Реал 3:2 Севилья
6 тур
4 октября, воскресенье 23:00 Севилья 2:1 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
33 тур
26 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:4 Реал
14 тур
7 декабря, воскресенье 23:00 Реал 3:4 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
30 тур
30 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:1 Севилья
11 тур
3 ноября, суббота 23:55 Севилья 2:0 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 30 4 4 110:21 +89 94
2. Реал 38 30 2 6 118:38 +80 92
3. Атлетико М 38 23 9 6 67:29 +38 78
4. Валенсия 38 22 11 5 70:32 +38 77
5. Севилья 38 23 7 8 71:45 +26 76
6. Вильярреал 38 16 12 10 48:37 +11 60
7. Атлетик Б 38 15 10 13 42:41 +1 55
8. Сельта 38 13 12 13 47:44 +3 51
9. Малага 38 14 8 16 42:48 -6 50
10. Эспаньол 38 13 10 15 47:51 -4 49
11. Райо Вальекано 38 15 4 19 46:68 -22 49
12. Реал Сосьедад 38 11 13 14 44:51 -7 46
13. Эльче 38 11 8 19 35:62 -27 41
14. Леванте 38 9 10 19 34:67 -33 37
15. Хетафе 38 10 7 21 33:64 -31 37
16. Депортиво 38 7 14 17 35:60 -25 35
17. Гранада 38 7 14 17 29:64 -35 35
18. Эйбар 38 9 8 21 34:55 -21 35
19. Альмерия 38 8 8 22 35:64 -29 32
20. Кордоба 38 3 11 24 22:68 -46 20
...
  • Читайте нас: 