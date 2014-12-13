Кордоба - Леванте

|
|23 июля, вторник
|23:00
|Кордоба
|0:0
|Леванте
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Барселона
|38
|30
|4
|4
|110:21
|+89
|94
|2.
|Реал
|38
|30
|2
|6
|118:38
|+80
|92
|3.
|Атлетико М
|38
|23
|9
|6
|67:29
|+38
|78
|4.
|Валенсия
|38
|22
|11
|5
|70:32
|+38
|77
|5.
|Севилья
|38
|23
|7
|8
|71:45
|+26
|76
|6.
|Вильярреал
|38
|16
|12
|10
|48:37
|+11
|60
|7.
|Атлетик Б
|38
|15
|10
|13
|42:41
|+1
|55
|8.
|Сельта
|38
|13
|12
|13
|47:44
|+3
|51
|9.
|Малага
|38
|14
|8
|16
|42:48
|-6
|50
|10.
|Эспаньол
|38
|13
|10
|15
|47:51
|-4
|49
|11.
|Райо Вальекано
|38
|15
|4
|19
|46:68
|-22
|49
|12.
|Реал Сосьедад
|38
|11
|13
|14
|44:51
|-7
|46
|13.
|Эльче
|38
|11
|8
|19
|35:62
|-27
|41
|14.
|Леванте
|38
|9
|10
|19
|34:67
|-33
|37
|15.
|Хетафе
|38
|10
|7
|21
|33:64
|-31
|37
|16.
|Депортиво
|38
|7
|14
|17
|35:60
|-25
|35
|17.
|Гранада
|38
|7
|14
|17
|29:64
|-35
|35
|18.
|Эйбар
|38
|9
|8
|21
|34:55
|-21
|35
|19.
|Альмерия
|38
|8
|8
|22
|35:64
|-29
|32
|20.
|Кордоба
|38
|3
|11
|24
|22:68
|-46
|20