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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Дания
Португалия - Дания: обзор матча 10 сентября 2008
Португалия
10.09.2008, среда, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 1, 2 тур
2 : 3
Завершен
Дания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Португалия - Дания
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:40 (прямая)
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