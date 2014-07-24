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Товарищеские матчи. Клубы
Лос-Анджелес Гэлакси - Манчестер Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 24 июля 2014
Лос-Анджелес Гэлакси
24.07.2014, четверг, 06:30
Товарищеские матчи
0 : 7
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Манчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
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Лос-Анджелес Гэлакси
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