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Фейеноорд - Бешикташ
Фейеноорд - Бешикташ: обзор матча 30 июля 2014
Фейеноорд
30.07.2014, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 2
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Бешикташ
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Личные встречи
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Статистика матча Фейеноорд - Бешикташ
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Матчи команд
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