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Судьи
Главный судья:
Юрий Можаровский (Львов)

Ворскла - Черноморец

24.05.2015, Воскресенье, 19:30 мск Полтава, стадион Ворскла Украина. Премьер-Лига, 25 тур Ворскла - Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
12 тур
8 ноября, суббота 20:30 Черноморец 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
23 ноября, суббота 15:30 Ворскла 0:1 Черноморец
2 тур
21 июля, воскресенье 22:30 Черноморец 1:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
3 марта, воскресенье 20:30 Черноморец 1:0 Ворскла
4 тур
5 августа, воскресенье 20:00 Ворскла 0:1 Черноморец
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
25 марта, воскресенье 17:00 Черноморец 2:1 Ворскла
9 тур
10 сентября, суббота 18:00 Ворскла 3:1 Черноморец
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
1/16 финала
22 сентября, среда 19:00 Черноморец 1:1 Ворскла
Чемпионат Украины (2009/2010)
24 тур
10 апреля, суббота 15:00 Черноморец 0:0 Ворскла
9 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Ворскла 0:0 Черноморец
Чемпионат Украины (2008/2009)
29 тур
23 мая, суббота 17:00 Ворскла 2:1 Черноморец
14 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Черноморец 0:1 Ворскла
Чемпионат Украины (2007/2008)
22 тур
23 марта, воскресенье 16:00 Ворскла 2:0 Черноморец
7 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Черноморец 1:0 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
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Карпаты: снято 3
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Волынь: снято 9
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