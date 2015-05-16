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Судьи
Главный судья:
Иван Бондарь (Киев)

Мариуполь - Ворскла

16.05.2015, Суббота, 14:00 мск Днепропетровск, стадион Метеор Украина. Премьер-Лига, 24 тур Мариуполь - Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
11 тур
1 ноября, суббота 18:00 Ворскла 0:0 Мариуполь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 29 октября, среда 18:00 Ворскла 3:2 Мариуполь
Украина. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 27 сентября, суббота 15:00 Мариуполь 0:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 16:00 Мариуполь 1:2 Ворскла
5 тур
10 августа, суббота 18:00 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
19 апреля, пятница 20:15 Мариуполь 1:0 Ворскла
10 тур
30 сентября, воскресенье 19:30 Ворскла 1:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
23 тур
17 марта, суббота 20:30 Ворскла 3:1 Мариуполь
8 тур
28 августа, воскресенье 17:00 Мариуполь 4:1 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
17 тур
13 ноября, суббота 15:00 Мариуполь 2:6 Ворскла
2 тур
17 июля, суббота 19:00 Ворскла 1:3 Мариуполь
Чемпионат Украины (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 16:00 Ворскла 3:0 Мариуполь
8 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Мариуполь 0:0 Ворскла
Чемпионат Украины (2008/2009)
22 тур
4 апреля, суббота 17:00 Ворскла 2:3 Мариуполь
7 тур
30 августа, суббота 18:00 Мариуполь 1:3 Ворскла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
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Карпаты: снято 3
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Волынь: снято 9
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