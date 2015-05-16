Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Березка (Киев)

Заря - Карпаты

16.05.2015, Суббота, 19:30 мск Запорожье, стадион Славутич-Арена Украина. Премьер-Лига, 24 тур Заря - Карпаты
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
11 тур
2 ноября, воскресенье 18:00 Карпаты 1:2 Заря
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
23 апреля, среда 18:00 Заря 2:2 Карпаты
5 тур
10 августа, суббота 20:00 Карпаты 0:0 Заря
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
28 апреля, воскресенье 18:30 Карпаты 2:0 Заря
11 тур
6 октября, суббота 14:30 Заря 2:1 Карпаты
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
21 тур
3 марта, суббота 15:30 Заря 5:1 Карпаты
6 тур
13 августа, суббота 20:00 Карпаты 2:1 Заря
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
27 ноября, суббота 16:00 Карпаты 4:2 Заря
4 тур
1 августа, воскресенье 18:30 Заря 2:2 Карпаты
Чемпионат Украины (2009/2010)
19 тур
6 марта, суббота 14:00 Заря 0:2 Карпаты
4 тур
8 августа, суббота 18:30 Карпаты 4:0 Заря
Чемпионат Украины (2008/2009)
24 тур
18 апреля, суббота 15:00 Карпаты 1:1 Заря
9 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Заря 1:0 Карпаты
Чемпионат Украины (2007/2008)
23 тур
29 марта, суббота 17:00 Карпаты 3:0 Заря
8 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 Заря 0:1 Карпаты
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
(подробнее)
Карпаты: снято 3
(подробнее)
Волынь: снято 9
...
  • Читайте нас: 