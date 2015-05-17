Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Евгений Арановский (Киев)

Олимпик - Металлист

17.05.2015, Воскресенье, 14:00 мск Киев, стадион имени Банникова Украина. Премьер-Лига, 24 тур Олимпик - Металлист
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
11 тур
2 ноября, воскресенье 20:30 Металлист 0:0 Олимпик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
(подробнее)
Карпаты: снято 3
(подробнее)
Волынь: снято 9
...
  • Читайте нас: 