Ворскла - Олимпик

|1/4 финала
ответный матч
|8 апреля, среда
|14:00
|Олимпик
|1:0
|Ворскла
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо К
|26
|20
|6
|0
|65:12
|+53
|66
|2.
|Шахтер Дн
|26
|17
|5
|4
|71:21
|+50
|56
|3.
|Днепр Дп
|26
|16
|6
|4
|47:17
|+30
|54
|4.
|Заря
|26
|13
|6
|7
|40:31
|+9
|45
|5.
|Ворскла
|26
|11
|9
|6
|35:22
|+13
|42
|6.
|Металлист
|25
|8
|11
|6
|33:33
|0
|35
|7.
|Металлург Д
|26
|6
|10
|10
|27:38
|-11
|28
|8.
|Олимпик Дн
|26
|7
|5
|14
|24:64
|-40
|26
|9.
|Металлург З
|26
|6
|8
|12
|20:40
|-20
|26
|10.
|Волынь
|26
|9
|7
|10
|39:43
|-4
|25
|11.
|Черноморец Од
|25
|3
|11
|11
|15:31
|-16
|20
|12.
|Говерла
|26
|3
|10
|13
|22:47
|-25
|19
|13.
|Карпаты *
|26
|5
|9
|12
|22:31
|-9
|15
|14.
|Мариуполь
|26
|3
|5
|18
|25:55
|-30
|14
|* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
(подробнее)
Карпаты: снято 3
(подробнее)
Волынь: снято 9