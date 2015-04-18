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Судьи
Главный судья:
Юрий Мосейчук (Черновцы)

Мариуполь - Металлург

18.04.2015, Суббота, 17:00 мск Днепропетровск, стадион Метеор Украина. Премьер-Лига, 20 тур Мариуполь - Металлург
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
7 тур
20 сентября, суббота 15:00 Металлург 3:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 19:00 Металлург 1:1 Мариуполь
6 тур
17 августа, суббота 17:30 Мариуполь 3:0 Металлург
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
8 марта, пятница 21:00 Металлург 0:0 Мариуполь
5 тур
12 августа, воскресенье 22:00 Мариуполь 0:1 Металлург
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
30 тур
10 мая, четверг 20:00 Мариуполь 2:1 Металлург
15 тур
31 октября, понедельник 21:15 Металлург 0:0 Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
16 тур
7 ноября, воскресенье 15:00 Металлург 0:3 Мариуполь
1 тур
9 июля, пятница 19:00 Мариуполь 1:1 Металлург
Чемпионат Украины (2009/2010)
24 тур
11 апреля, воскресенье 15:00 Мариуполь 0:4 Металлург
9 тур
3 октября, суббота 17:00 Металлург 4:1 Мариуполь
Чемпионат Украины (2008/2009)
25 тур
25 апреля, суббота 17:00 Мариуполь 0:1 Металлург
10 тур
3 октября, пятница 20:00 Металлург 2:0 Мариуполь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо К 26 20 6 0 65:12 +53 66
2. Шахтер Дн 26 17 5 4 71:21 +50 56
3. Днепр Дп 26 16 6 4 47:17 +30 54
4. Заря 26 13 6 7 40:31 +9 45
5. Ворскла 26 11 9 6 35:22 +13 42
6. Металлист 25 8 11 6 33:33 0 35
7. Металлург Д 26 6 10 10 27:38 -11 28
8. Олимпик Дн 26 7 5 14 24:64 -40 26
9. Металлург З 26 6 8 12 20:40 -20 26
10. Волынь 26 9 7 10 39:43 -4 25
11. Черноморец Од 25 3 11 11 15:31 -16 20
12. Говерла 26 3 10 13 22:47 -25 19
13. Карпаты * 26 5 9 12 22:31 -9 15
14. Мариуполь 26 3 5 18 25:55 -30 14
* - Карпаты: снято 9
Карпаты: снято 6
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Карпаты: снято 3
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Волынь: снято 9
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