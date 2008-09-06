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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Израиль - Швейцария
Израиль - Швейцария: обзор матча 06 сентября 2008
Израиль
06.09.2008, суббота, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 2, 1 тур
2 : 2
Завершен
Швейцария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Израиль - Швейцария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 5 тур
Косово
- : -
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
03.06.2026
Израиль
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Информация о матче
Стадион:
Рамат-Ган
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