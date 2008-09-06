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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Венгрия - Дания
Венгрия - Дания: обзор матча 06 сентября 2008
Венгрия
06.09.2008, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа 1, 1 тур
0 : 0
Завершен
Дания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Венгрия - Дания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 5 тур
Грузия
- : -
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия
3 : 1
09.06.2026
Казахстан
Дания
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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