Лада-Тольятти - Спартак

|10 тур
|12 сентября, пятница
|18:00
|Спартак
|1:1
|Лада-Тольятти
|10 тур
|12 сентября, пятница
|18:00
|Спартак
|1:1
|Лада-Тольятти
|23 тур
|12 мая, понедельник
|18:30
|Лада-Тольятти
|2:0
|Спартак
|13 тур
|29 сентября, воскресенье
|16:00
|Спартак
|1:4
|Лада-Тольятти
|3 тур
|1 августа, четверг
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:1
|Спартак
|20 тур
|29 октября, понедельник
|18:00
|Спартак
|0:2
|Лада-Тольятти
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|18:30
|Лада-Тольятти
|5:3
|Спартак
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Носта
|24
|7
|7
|10
|20:30
|-10
|28
|2.
|Нефтехимик
|24
|7
|5
|12
|24:32
|-8
|26
|3.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|9
|10
|27:36
|-9
|24
|4.
|Динамо Кр
|24
|4
|8
|12
|17:34
|-17
|20
|5.
|Спартак Й-О
|24
|1
|7
|16
|17:67
|-50
|10