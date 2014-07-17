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Лига Европы 2026/2027
Дандолк - Хайдук
Дандолк - Хайдук: обзор матча 17 июля 2014
Дандолк
17.07.2014, четверг, 22:45
Лига Европы, 2 раунд
0 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Хайдук
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Статистика матча Дандолк - Хайдук
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Матчи команд
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
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Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
- : -
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Лига конференций, 2 тур
Тун
0 : 1
22.10.2026
Хайдук
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