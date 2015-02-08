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Кортрейк - Брюгге

08.02.2015, Воскресенье, 16:30 мск Кортрейк, стадион Гульден спорен Бельгия. Про-Лига, 25 тур Кортрейк - Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
8 тур
21 сентября, воскресенье 20:00 Брюгге 5:0 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
26 тур
14 февраля, пятница 23:30 Брюгге 3:1 Кортрейк
11 тур
20 октября, воскресенье 20:00 Кортрейк 4:1 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
22 тур
26 декабря, среда 21:00 Брюгге 0:0 Кортрейк
7 тур
14 сентября, пятница 22:30 Кортрейк 1:1 Брюгге
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 10 тур
13 мая, воскресенье 16:30 Брюгге 3:2 Кортрейк
Плей-офф, 2 тур
8 апреля, воскресенье 20:00 Кортрейк 3:1 Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
26 тур
19 февраля, воскресенье 21:00 Брюгге 2:1 Кортрейк
11 тур
23 октября, воскресенье 20:00 Кортрейк 2:1 Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
29 тур
12 марта, суббота 22:00 Брюгге 4:1 Кортрейк
1 тур
31 июля, суббота 22:00 Кортрейк 1:0 Брюгге
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
Плей-офф I, 7 тур
23 апреля, пятница 22:30 Кортрейк 2:0 Брюгге
Плей-офф I, 2 тур
31 марта, среда 22:30 Брюгге 3:0 Кортрейк
21 тур
30 декабря, среда 20:00 Кортрейк 1:4 Брюгге
4 тур
22 августа, суббота 22:00 Брюгге 2:2 Кортрейк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 17 10 3 69:28 +41 61
2. Гент 30 16 9 5 52:29 +23 57
3. Андерлехт 30 16 9 5 51:30 +21 57
4. Стандард 30 16 5 9 49:39 +10 53
5. Кортрейк 30 16 3 11 54:35 +19 51
6. Шарлеруа 30 14 7 9 44:31 +13 49
7. Генк 30 13 10 7 38:28 +10 49
8. Локерен 30 10 12 8 38:32 +6 42
9. Мехелен 30 10 11 9 37:39 -2 41
10. Остенде 30 11 5 14 40:52 -12 38
11. Вестерло 30 8 9 13 42:63 -21 33
12. Зюлте-Варегем 30 8 7 15 41:54 -13 31
13. Мускрон 30 7 5 18 32:51 -19 26
14. Ваасланд-Беверен 30 7 5 18 30:49 -19 26
15. Серкль Брюгге 30 6 6 18 21:45 -24 24
16. Льерс 30 5 7 18 30:63 -33 22
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