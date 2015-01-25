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Стандард - Андерлехт

25.01.2015, Воскресенье, 16:30 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Бельгия. Про-Лига, 23 тур Стандард - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
12 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:2 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
6 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:1 Стандард
1 тур
30 марта, воскресенье 20:00 Стандард 1:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
22 декабря, воскресенье 21:00 Стандард 1:1 Андерлехт
12 тур
27 октября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
7 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:0 Стандард
2 тур
6 апреля, суббота 20:00 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:2 Стандард
10 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Стандард 2:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 10 тур
13 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 3:0 Стандард
Плей-офф, 2 тур
6 апреля, пятница 22:30 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 17:30 Стандард 1:2 Андерлехт
10 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:3 Стандард
23 тур
23 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Стандард
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Стандард 5:1 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Стандард 0:4 Андерлехт
5 тур
30 августа, воскресенье 22:30 Андерлехт 1:1 Стандард
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 17 10 3 69:28 +41 61
2. Гент 30 16 9 5 52:29 +23 57
3. Андерлехт 30 16 9 5 51:30 +21 57
4. Стандард 30 16 5 9 49:39 +10 53
5. Кортрейк 30 16 3 11 54:35 +19 51
6. Шарлеруа 30 14 7 9 44:31 +13 49
7. Генк 30 13 10 7 38:28 +10 49
8. Локерен 30 10 12 8 38:32 +6 42
9. Мехелен 30 10 11 9 37:39 -2 41
10. Остенде 30 11 5 14 40:52 -12 38
11. Вестерло 30 8 9 13 42:63 -21 33
12. Зюлте-Варегем 30 8 7 15 41:54 -13 31
13. Мускрон 30 7 5 18 32:51 -19 26
14. Ваасланд-Беверен 30 7 5 18 30:49 -19 26
15. Серкль Брюгге 30 6 6 18 21:45 -24 24
16. Льерс 30 5 7 18 30:63 -33 22
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