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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Гренобль - Тулуза
Гренобль - Тулуза: обзор матча 18 апреля 2009
Гренобль
18.04.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
40'
Л. Куртуа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гренобль - Тулуза
Желтая карточка
М. Четто
Замена
К. Пентекот
️️️️
М. Сиссоко
Замена
М. Димитриевич
️️️️
Д. Жеммали
Замена
Ф. Н'Ганга
️️️️
Д. Морейра
Замена
Д. Браатен
️️️️
Б. Бергуньо
Замена
Э. Дидо
️️️️
Э. Капу
Желтая карточка
Э. Капу
Желтая карточка
М. Витакич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Куртуа
Замена
Л. Туре
️️️️
Н. Акрур
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гренобль
0
Грэгори Уимби
ВР
3
Санди Пайо
ЛЗ
27
Миливое Витакич
ЦЗ
0
Валид Реграги
ЦЗ
14
Давид Жеммали
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Лоран Куртуа
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Даниэль Морейра
ЦФ
17
Нассим Акрур
ЦФ
11
Пьер Бойя
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
20
Бриан Бергуньо
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Гренобль
40
Ронан Ле Кром
ВР
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
41
Франсис Н'Ганга
ЦЗ
8
Милош Димитриевич
ЦП
88
Эллиот Гранден
ПП
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
3-2-1-3
0
Уимби
0
Реграги
14
Жеммали
12
Цесар
3
Пайо
2
Куртуа
15
Ромао
11
Бойя
17
Акрур
7
Морейра
4-1-3-2
16
Каррассо
23
Эбондо
4
Четто
22
Матье
2
Фофана
6
Капу
14
Сирье
17
Сиссоко
7
Мансаре
10
Жиньяк
20
Бергуньо
14
Жеммали
8
Димитриевич
8
Димитриевич
14
Жеммали
7
Морейра
41
Н'Ганга
41
Н'Ганга
7
Морейра
17
Акрур
39
Туре
39
Туре
17
Акрур
6
Капу
17
Дидо
17
Дидо
6
Капу
20
Бергуньо
22
Браатен
22
Браатен
20
Бергуньо
17
Сиссоко
9
Пентекот
9
Пентекот
17
Сиссоко
Остались в запасе
Гренобль
Тулуза
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
40
Ронан Ле Кром
ВР
88
Эллиот Гранден
ПП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
16
Оливье Блондель
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
5
Мартиаль Робен
ЦЗ
0
Бушаиб Эль-Мубарки
ЦФ
40
Ронан Ле Кром
ВР
88
Эллиот Гранден
ПП
Остались в запасе
16
Оливье Блондель
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
27
Франк Табану
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Гренобль - Тулуза
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гренобль
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
21.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
По
2 : 1
23.10.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 9 тур
Гренобль
0 : 2
16.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Стад де Альп
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