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Судьи
Главный судья:
Даниэль Зиберт (Берлин)

Байер - Ганновер-96

18.04.2015, Суббота, 16:30 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Германия. Бундеслига, 29 тур Байер - Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2014/2015)
12 тур
22 ноября, суббота 17:30 Ганновер-96 1:3 Байер
Германия. Бундеслига (2013/2014)
24 тур
8 марта, суббота 18:30 Ганновер-96 1:1 Байер
7 тур
28 сентября, суббота 17:30 Байер 2:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 17:30 Байер 3:1 Ганновер-96
16 тур
9 декабря, воскресенье 20:30 Ганновер-96 3:2 Байер
Германия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
28 апреля, суббота 17:30 Байер 1:0 Ганновер-96
16 тур
10 декабря, суббота 21:30 Ганновер-96 0:0 Байер
Германия. Бундеслига (2010/2011)
20 тур
28 января, пятница 22:30 Байер 2:0 Ганновер-96
3 тур
11 сентября, суббота 17:30 Ганновер-96 2:2 Байер
Германия. Бундеслига (2009/2010)
32 тур
24 апреля, суббота 17:30 Байер 3:0 Ганновер-96
15 тур
5 декабря, суббота 17:30 Ганновер-96 0:0 Байер
Германия. Бундеслига (2008/2009)
22 тур
28 февраля, суббота 17:30 Ганновер-96 1:0 Байер
5 тур
19 сентября, пятница 22:30 Байер 4:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2007/2008)
23 тур
9 марта, воскресенье 19:00 Байер 2:0 Ганновер-96
6 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Ганновер-96 0:3 Байер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 4 5 80:18 +62 79
2. Вольфсбург 34 20 9 5 72:38 +34 69
3. Боруссия М 34 19 9 6 53:26 +27 66
4. Байер 34 17 10 7 62:37 +25 61
5. Аугсбург 34 15 4 15 43:43 0 49
6. Шальке-04 34 13 9 12 42:40 +2 48
7. Боруссия Д 34 13 7 14 47:42 +5 46
8. Хоффенхайм 34 12 8 14 49:55 -6 44
9. Айнтрахт Ф 34 11 10 13 56:62 -6 43
10. Вердер 34 11 10 13 50:65 -15 43
11. Майнц 34 9 13 12 45:47 -2 40
12. Кельн 34 9 13 12 34:40 -6 40
13. Ганновер-96 34 9 10 15 40:56 -16 37
14. Штутгарт 34 9 9 16 42:60 -18 36
15. Герта 34 9 8 17 36:52 -16 35
16. Гамбург 34 9 8 17 25:50 -25 35
17. Фрайбург 34 7 13 14 36:47 -11 34
18. Падерборн 34 7 10 17 31:65 -34 31
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