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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Аугсбург
Вердер - Аугсбург: обзор матча 14 февраля 2015
Вердер
14.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 2
Завершен
Аугсбург
16'
А. Лукимия-Мулонготи
23'
Ф. Ди Санто (П)
45'
Т. Гебре Селасси
22'
Р. Клаван
79'
Т. Вернер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Аугсбург
90'
+4
Желтая карточка
М. Фойлнер
Замена
С. Макиади
️️️️
Ф. Ди Санто
87'
79'
ГОЛ! 3:2!
Т. Вернер
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
Д. Зелке
75'
Желтая карточка
Л. Айчичек
73'
73'
Замена
Ш. Паркер
️️️️
Х. Алтынтоп
58'
Замена
Каюби
️️️️
Р. Бобадилья
58'
Замена
Д. Кор
️️️️
П. Хейбьерг
Замена
Л. Айчичек
️️️️
К. Фритц
46'
ГОЛ! 3:1!
Т. Гебре Селасси
45'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
26'
25'
Желтая карточка
Р. Бобадилья
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Ди Санто
23'
22'
ГОЛ! 1:1!
Р. Клаван
Пас отдал
Р. Бобадилья
ГОЛ! 1:0!
А. Лукимия-Мулонготи
Пас отдал
З. Юнузович
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
31
Фин Бартельс
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вердер
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
20
Изет Хайрович
ПВ
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
39
Майк Ухде
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
30
Каюби
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
4-4-2
30
Вольф
23
Гебре Селасси
21
Лукимия-Мулонготи
23
Вестергор
8
Фритц
3
Гарсия
23
Кроос
16
Юнузович
31
Бартельс
9
Ди Санто
9
Зелке
3-4-1-2
13
Маннингер
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
21
Баба
10
Байер
17
Вернер
8
Фойлнер
23
Хейбьерг
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
33
Чжи Донь-Вон
8
Фритц
33
Айчичек
33
Айчичек
8
Фритц
9
Ди Санто
16
Макиади
16
Макиади
9
Ди Санто
9
Зелке
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Зелке
7
Алтынтоп
9
Паркер
9
Паркер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
30
Каюби
30
Каюби
25
Бобадилья
23
Хейбьерг
31
Кор
31
Кор
23
Хейбьерг
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Скрипник
39
Майк Ухде
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
Остались в запасе
39
Майк Ухде
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
30
Йоаннис Гелиос
ВР
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Вердер - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
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