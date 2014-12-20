Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Маркус Шмидт (Штутгарт)

Шальке-04 - Гамбург

20.12.2014, Суббота, 17:30 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Германия. Бундеслига, 17 тур Шальке-04 - Гамбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
18 тур
26 января, воскресенье 20:30 Гамбург 0:3 Шальке-04
1 тур
11 августа, воскресенье 19:30 Шальке-04 3:3 Гамбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
31 тур
28 апреля, воскресенье 19:30 Шальке-04 4:1 Гамбург
14 тур
27 ноября, вторник 23:00 Гамбург 3:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
25 тур
11 марта, воскресенье 20:30 Шальке-04 3:1 Гамбург
8 тур
2 октября, воскресенье 19:30 Гамбург 1:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
18 тур
15 января, суббота 20:30 Шальке-04 0:1 Гамбург
1 тур
21 августа, суббота 20:30 Гамбург 2:1 Шальке-04
Товарищеские матчи 2010

31 июля, суббота 18:45 Шальке-04 2:1 Гамбург
Германия. Бундеслига (2009/2010)
27 тур
21 марта, воскресенье 17:30 Гамбург 2:2 Шальке-04
10 тур
25 октября, воскресенье 19:30 Шальке-04 3:3 Гамбург
Германия. Бундеслига (2008/2009)
25 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Шальке-04 1:2 Гамбург
8 тур
19 октября, воскресенье 19:00 Гамбург 1:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2007/2008)
30 тур
26 апреля, суббота 17:30 Гамбург 0:1 Шальке-04
13 тур
10 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 1:1 Гамбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 25 4 5 80:18 +62 79
2. Вольфсбург 34 20 9 5 72:38 +34 69
3. Боруссия М 34 19 9 6 53:26 +27 66
4. Байер 34 17 10 7 62:37 +25 61
5. Аугсбург 34 15 4 15 43:43 0 49
6. Шальке-04 34 13 9 12 42:40 +2 48
7. Боруссия Д 34 13 7 14 47:42 +5 46
8. Хоффенхайм 34 12 8 14 49:55 -6 44
9. Айнтрахт Ф 34 11 10 13 56:62 -6 43
10. Вердер 34 11 10 13 50:65 -15 43
11. Майнц 34 9 13 12 45:47 -2 40
12. Кельн 34 9 13 12 34:40 -6 40
13. Ганновер-96 34 9 10 15 40:56 -16 37
14. Штутгарт 34 9 9 16 42:60 -18 36
15. Герта 34 9 8 17 36:52 -16 35
16. Гамбург 34 9 8 17 25:50 -25 35
17. Фрайбург 34 7 13 14 36:47 -11 34
18. Падерборн 34 7 10 17 31:65 -34 31
...
  • Читайте нас: 