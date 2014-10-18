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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Байер
Штутгарт - Байер: обзор матча 18 октября 2014
Штутгарт
18.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
3 : 3
Завершен
Байер
57'
Т. Вернер
67'
Ф. Кляйн
76'
М. Харник
4'
Х. Сон
9'
Х. Сон
41'
К. Беллараби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Байер
Желтая карточка
К. Гентнер
86'
83'
Желтая карточка
О. Топрак
79'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
К. Беллараби
78'
Замена
Д. Донати
️️️️
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 3:3!
М. Харник
Пас отдал
Ф. Костич
76'
Замена
Ф. Костич
️️️️
Т. Вернер
74'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
73'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Кляйн
67'
Замена
А. Максим
️️️️
М. Ляйтнер
65'
59'
Замена
К. Пападопулос
️️️️
Ю. Брандт
ГОЛ! 1:3!
Т. Вернер
Пас отдал
Ф. Кляйн
57'
Замена
А. Глоушек
️️️️
А. Рюдигер
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
К. Беллараби
Пас отдал
Х. Сон
Желтая карточка
М. Ляйтнер
27'
24'
Желтая карточка
Р. Хильберт
9'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
4'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Ш. Кисслинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Байер
1
Бернд Лено
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Роберто Хильберт
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
11
Карлос Груэсо
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
4-3-3
1
Киршбаум
5
Швааб
5
Нидермайер
22
Рюдигер
17
Кляйн
21
Ромеу
4
Гентнер
78
Ляйтнер
22
Харник
11
Ибишевич
11
Вернер
4-2-3-1
1
Лено
7
Райнарц
4
Спахич
21
Топрак
4
Едвай
19
Хильберт
10
Чалханоглу
38
Беллараби
8
Брандт
7
Сон
11
Кисслинг
22
Рюдигер
14
Глоушек
14
Глоушек
22
Рюдигер
78
Ляйтнер
44
Максим
44
Максим
78
Ляйтнер
11
Вернер
18
Костич
18
Костич
11
Вернер
8
Брандт
14
Пападопулос
14
Пападопулос
8
Брандт
10
Чалханоглу
2
Донати
2
Донати
10
Чалханоглу
38
Беллараби
18
Дрмич
18
Дрмич
38
Беллараби
Остались в запасе
Штутгарт
Байер
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Левин Озтюнали
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Штутгарт - Байер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
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