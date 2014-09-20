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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вердер
Аугсбург - Вердер: обзор матча 20 сентября 2014
Аугсбург
20.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
4 : 2
Завершен
Вердер
14'
Д. Байер
45+3'
П. Верхаг (П)
77'
Т. Вернер
90+3'
Т. Матавж
3'
Д. Зелке
56'
Ф. Ди Санто (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вердер
ГОЛ! 4:2!
Т. Матавж
Пас отдал
Т. Вернер
90'
+3
88'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
Замена
Х. Юнь-Хо
️️️️
Д. Кор
80'
79'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
А. Гальвез
ГОЛ! 3:2!
Т. Вернер
77'
Замена
Каюби
️️️️
Р. Бобадилья
75'
Замена
Т. Матавж
️️️️
С. Мельдерс
63'
59'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Э. Элиа
58'
Замена
М. Буш
️️️️
К. Фритц
56'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Ди Санто
ГОЛ с пенальти! 2:1!
П. Верхаг
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Бартельс
40'
Желтая карточка
Э. Элиа
36'
Желтая карточка
С. Гарсия
Желтая карточка
Д. Кор
15'
ГОЛ! 1:1!
Д. Байер
Пас отдал
Х. Алтынтоп
14'
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зелке
Пас отдал
С. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
31
Фин Бартельс
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
30
Каюби
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Вердер
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
4-3-1-2
1
Хитц
21
Баба
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
31
Кор
10
Байер
17
Вернер
7
Алтынтоп
25
Бобадилья
13
Мельдерс
4-4-2
30
Вольф
8
Фритц
6
Гальвез
4
Предль
21
Лукимия-Мулонготи
31
Бартельс
11
Элиа
16
Юнузович
3
Гарсия
9
Зелке
9
Ди Санто
31
Кор
26
Хонь Юнь-Хо
26
Хонь Юнь-Хо
31
Кор
25
Бобадилья
30
Каюби
30
Каюби
25
Бобадилья
13
Мельдерс
9
Матавж
9
Матавж
13
Мельдерс
8
Фритц
2
Буш
2
Буш
8
Фритц
11
Элиа
20
Хайрович
20
Хайрович
11
Элиа
6
Гальвез
18
Петерсен
18
Петерсен
6
Гальвез
Остались в запасе
Аугсбург
Вердер
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
Остались в запасе
22
Райф Хусич
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Аугсбург - Вердер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Аугсбург Арена
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